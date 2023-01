44:35

A sanidade galega non deixa atrás a conflictividade. De feito, nos vindeiros días os médicos podería adoptar novas medidas de presión pola sobrecarga laboral. O sindicato Omega tamén demanda a estensión a todolos facultativos do complemento específico de exclusividade, que agora teñen os que non compatibilizan o seu traballo coa sanidade privada.

Esta tarde terá lugar a primeira dunha serie de reunións e asembleas pra analizar as situación e as peticións que dirixen á administración do Sergas.