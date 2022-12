30:03

Traballo intensivo estes días nas gasolineiras o achegar o final da bonificación do goberno. Sobre todo nas máis próximas a Portugl.

Pero os donos das estacións de servizo avisan... non só notaremos que xa non nos descontan eses 20 céntimos senón que vai haber unha pequena suba.

Segundo os donos das estacións o prezo por litro subirá polo aumento da porcentaxe de biocombusble que pasa dun 8 a un 10 por cento.

Tamén imos escoitar a xustificación que da o ministro Luis Planas a decisión do Goberno de non baixar o Ive da carne e o peixe.