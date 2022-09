44:43

O Consello da Xunta aprobou hoxe o proxecto de lei reguladora do Xogo. Unha nova norma pra sustituir a unha de 1985 que, pola súa antigüidade, non recolle moitas das formas que adopta esta actividade na actualidade. Tampouco os problemas que está a provoca-lo xogo entre os menores, que cada vez se inician antes na actividade. Algo no que se poñerá énfase neste proxecto, que limitará os establecementos, a súa distancia ós colexios e a centros de rehabilitación. Tamén se limitará a entrada dos menores e o seu acceso ás máquinas de xogo.