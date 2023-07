30:09

Bo día, o primeiro dunha finde de semana marcada polos milleiros de movementos vacacionais, ben pra comezar ese merecido e esperado descanso o pra retomar a rutina... Coincide dun xeito no calendario que deixa cifras récord pro noso sector da hostalaría.

No eido político, destacar a reprimenda do Consello de Contas á Xunta e o consello do PSdG, que se mobiliza pras seguintes eleccións.

Contarémoslle tamén unha sorprendente novidade do mundo audiovisual porque ao falar do cine do futuro adoitamos pensar en efectos especiais e experiencias inmersivas verdade? Gracias á intelixencia artificial as películas e series serán a medida, terán un fin diferente segundo quen as vexa a cal sexa o seu estado de ánimo... sistema pioneiro inventado por dous vigueses.