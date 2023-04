30:06

Multitudinaria concentración en Compostela este mediodía convocada pola plataforma de afectados polos vertidos da mina de San finx situada en Lousame. Ante a previsión de que o baleirado de augas contaminadas comece xa este verán... ecoloxistas, veciños e demais afectados votaronse a rúa este sábado pra pedirlle ó goberno que de marcha atrás e que se protexa á ría de Noia e ós traballadores que viven dela.

Todo nun dia no que o lider dos populares, Alberto Nuñez Feijoo, visita Galicia, tan só un día despois de que o fixera o presidente do goberno, Pedro sánchez

E no tempo da entrevista, a nosa compañeira Alejandra López, levaranos a unha viaxe pola infancia de Picasso na cidade da Coruña por mor do aniversario da sua morte xa que este mes de abril cumpríronse 50 anos do falecemento do artista