Dous sectores, a pesca e o productor de carne, non ocultan a súa decepción coas medidas anticrise do goberno que non incluiu estes dous productos entre os que van ter unha rebaixa do ive a partir do domingo. Mellores noticias para o sector lácteo... este producto terá un ive 0 durante 6 meses. Pero hai outros dous asuntos que preocupan a estes dous sectores e ós transportinstas, os cambios na bonificación dos combustibles e o incremento das peaxes na AP-9.