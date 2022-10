44:41

Seguen as investigacións da policía xudicial e os peritos no instituto ourensán no que este mércores falecía un rapaz de 3ºda ESO. Os bombeiros revisaron as instalacións, e elaboraron un informe que descarta, en principio, que hobera danos estructruais nas instalacións. Cren que algunha forza tivo que presiona-lo tabique de dous metros de alto que caeu sobre o cativo. Tampouco tiñan constancia de denucnias previas sobre o mal estado dos vestiarios.