44:33

A conselleira do mar cosnidera que a comisión europea se extralimita coa decisión de veta-la pesca de fondo nun cento de áreas mariñas no atlántico.

Medida contra a que agarda unha resposta rigorosa rexeitada por todo o sector e todolos grupos políticos. Non hai o mesmo nivel de acordo no debate fiscal, como poñía de manifesto a sesión de control, con novos reproches pola rebaixa do imposto de patrimonio.