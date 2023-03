09:55

O Consello de Ministros aprobou hoxe o primeiro dos plans de ordenación do espazo marítimo en España. Identifica as zonas aptas para ubicar parques eólicos no litoral do país.

Un texto do que están pendentes dende o sector eólico e pesqueiro... Só en Galicia, o plan contempla cinco zonas aptas pra instalación de eólica mariña.