A sanidade é hoxe a protagonista da xornada. Este mediodía os profesionais sanitarios volveron saír á rúa en Compostela pra demandar máis persoal en atención primaria e unha mellor xestión por parte da Xunta.

Tamén sábado marcado por un ambiente preelectoral. A catro meses pras municipais, Os principais partidos están xa centrados na presentación dos seus candidatos.

No tempo da entrevista, falaremos co director do Centro Dramático Galego, pra coñecer a súa programación pra este 2023.