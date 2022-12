30:04

Agardamos que nuns minutos se complete a retirada do autobús que caeu ó sábado ó río Lerez. Accidente no que faleceron sete persoas.

Agárdase que o tcógrafo e o estudo do propio autobús permitan aclara-la causa do sinistro. Un equipo especializado da Garda civil desprazouse desde mérida pra facer unha reconstrucción dos feitos.

En Cerdedo insisten en que antes da Ponte, cando chove moito como o sábado, se forma unha bolsa de auga que deforma a estrada.

Agora imos Cerdedo para saber en que momento está a operción.