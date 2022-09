25:09

Primeiras mobilizacións en Galicia contra o veto á pesca de fondo nun cento de áreas mariñas do atlántico. O día 8, o día anterior a entrada en vigor da orde haberá unha concentración no porto de Ribeira.

Renfe incorporará 8 interventores máis na liña do eixo atlántico para evitar que queden prazas baleiras. É unha das medidas que vai poñer en práctica o operador ferroviario que cifra nun 1 por cento as prazas que quedan sen ocupar.

En Lugo, un conductor da positivo en alcolemia tras provocar un accidente mortal. Levouse por diante co coche a un motorista que estaba parado nun semáforo. Triplicaba a taxa de alcol permitida.

A Fiscalía recorre a decisión do xuíz Ismael Moreno de quedr coa investigación do naufraxio do Villa de Pitnxo. Considera que as dilixencias practicadas permiten considerar que o porto español de primeira arribada era o de Vigo.

O tempo. nubes e claros, case sen chuvias e con temperaturas máis baixas no norte.