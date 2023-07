30:06

Dez anos despois do accidente, e logo de 10 meses de vista oral, con declaracións de peritos, expertos e víctimas, hoxe pechase o xuizo do accidente do alvia. Faino coa voz dos letrados que defenden ós dous acusados: o maquinista do tren e o ex director de seguridade de ADIF. De novo vimos conclusións contrapostas, nas que cada un responsabilizaba ó outro acusado do sinistro no que faleceron 80 viaxeiros. Ás portas, as víctimas reclamaron xustiza, verdade e unha sentenza exemplar.