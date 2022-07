30:06

O consello da Xunta aprobou hoxe as medidas acordadas na mesa sectorial pra reforza-la atención primaria ante a falta de sanitarios.

Mentres, seguen buscando vías pra aumenta-los profesionais dispoñibles. O presiodente da Xunta non cre que as 89 prazas extraordinarias de MIR acordadas no consello de Ministro sean suficientes. Así llo transmitirá mañá ó presidente do goberno, ó que lle presentará un plan máis ambicioso que habilite ata un milleiro de novas prazas nos vindeiros anos.