A taxa de paro galega queda algo por baixo do 11 por cento segundo os datos da enquisa de poboación activa do primeiro trimestre. Iso malia que nestes primeiros meses do ano se produciu un aumento do 2,8%. Un dato menor que o do conxunto do estado pra un periodo no que o habitual é que medren os parados. COmisións e UGT insisten en que os datos amosan as bondades da reforma laboral, pola vía da redución da temporalidade, pero a CIG segue vendo sinais de que a precariedade segue aí, baixo novas formas

- O consello da Xunta aprobou hoxe o anteproxecto de lei de ordenación do litoral.

Segundo o xefe do executivo autonómico, a norma, á que se opón o Goberno Central, pretende reforzar a seguridade xurídica na costa.

- Os socialistas anuncia o seu apoio se no trámite parlamentario se corrixen algunhas eivas.

O secretario xeral, Valentín González Formoso, pídelle a Xunta que non use este tema pra confrontr co goberno central.

- Adolfo Domínguez sae dos números vermellos

Despois de reducir en 51 as tendas da cadea, consegue pechar en positivo o exercizo fiscal, cun beneficio case simbólico, de 200 mil euros.

- Preocupación entre as familias de Salceda de Caselas ante a falta de pediatras.

Cunha poboación de 1.500 nenos só hai unha facultativa que está de baixa e a substituta foi contratada pra media xornada