Galicia aparece entre as comunidades que teñen a plantilla docente mais envellecida. Dato que aporta un estudio de UGT a nivel nacional e que segundo o sindicato repercute en que non se renove o persoal docente arricandose a un posible colapso no sector



A morte digna centra hoxe unha xornada en compostela pra denunciar a pasividade da Xunta á hora de formar e informar ós pacientes sobre as diferentes opcións prá fase final da vida.

No tempo da entrevista falaremos co director Xavier Villaverde sobre a sua peza docuemntal sobre María Casares, a actriz coruñesa exiliada en Francia