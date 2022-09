44:49

España vai pedir á Comisión europea que suspenda a aplicación da veda á pesca de fondo en case un cento de áreas mariñas do Atlántico. Faino no seo Consello de ministros de pesca que se desenvolve en Bruxelas. Se non se atende a demanda, o ministro Luis Planas xa anuncia a presentación dun recurso xudicial.

O armadores de Marín rexeitan a proposta de Portos de Galicia pra verter os materiais procedentes dos dragaxes. Denuncia que prexudicarán a actividade pesqueira e propoñen que os residuos se boten ó borde da plataforma continental de Galicia.

Ascende a 660 quilos a droga atopada nun mercante no porto da Coruña.

A garda civil abriu unha invetigación para identificar ós responsables do alixo, pero non aclara se houbo detencións. O buque xa partido para Santander, a súa próxima escala.

Despois de dous anos de parón pola pandemia, Ourense recupera a feira de termalismo. Hai confirmados máis de 250 profesionais procedentes de países dos cinco continentes.



- O tempo.... predominan os ceos despexados, aínda que pola noite achegarase outra fronte polo norte.