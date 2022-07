30:02



Comeza a ser preocupante a falta de auga....e aínda non acabamos xullo. Xa son varios os concellos que teñen que recorrer a camions cisterna para manter os niveis dos depósitos de abastecemento... Agora mesmo, a zona que máis preocupa é a conca do Lérez. A Xunta convocou ós concellos a unha reunión mañá, pero o de Pontevedra xa se adiantou e anuncia que prohibe o consumo de auga para o que non sexa o gasto normal nunha vivenda.

Outros municipios da ría de Vigo xa cortaron a auga nas praias, en parte tamén polo mal uso que se gai dela.