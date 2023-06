16:03

Convocdos cinco días de folga no sector das ambulancias. O primeiro o próximo día 6. Os sindicatos denuncian a falta de recursos e o incremento da carga de traballo.

Os socialistas amosan a súa preocupación polo anunciado peche de camas na sanidade pública este verán. O Conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, sinala que o que fan é axustar a oferta de medios á demanda.

A consellería de infraestructuras sostén que o procedemento de adxudicación das concesións de transporte escolar foi respectuoso coa normativa. Ethel Vázquez referíase hoxe ó fallo do Tribunal Superir que anulou a adxudicación de dous lotes, porque as UTEs adxudicatarias estaban baixo o dominio do grupo Monbús.

A Fundación Galega contra o Narcotráfico considera alarmante situación pola entrada masiva de droga en Galicia. No día internacional contra a Droga pide máis medios e reformas lexislativas dirixidas a mellora-la eficacia na incautación do patrimonio dos narcotraficantes.



O tempo. nubes no norte, pero sen chuvias, e case despexados no resto.