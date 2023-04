44:17

Conducía a 215 kilómetros por hora por unha autoestrada en dirección Madrid. O presidente da deputación e o PP Ourensán, Manuel Baltar, enfróntase a un xuizo por un delito contra a seguridade vial, e a oposición é unánime: debe dimitir ou ser cesado. Pola gravidade da súa actuación, o mal exemplo que representa pros cidadáns, e polo incumprimento do código ético da súa formación. Cuestionan ademáis o uso do coche oficial cando na súa axenda non constaban actos oficiais na seguinte xornada.