30:05

O BNG celebra arestora no Frontón de Riazor, na Coruña, o acto principal do seu 40 aniversario. A que é a segunda forza parlamentaria galega convoca este acto coa mirada posta no futuro máis que no pasado. Ata alí iremos neste tempo informativo.

No porto da Coruña permanece un buque cargueiro no que a garda Civil localizou droga e que procedía de Brasil. Podería tratarse de 600 kilos de cocaína. O achádego produciuse nunha inspección rutinaria. Descoñecese a implicación da tripulación no alixo.



No tempo da entrevista o convidado é o presidente dos armadores de Vigo. Javier Touza amosa a preocupación do sector ante o regulamento de pesca que vai impedir a 500 barcos galegos faenen nas 87 áreas de pesca de fondo vetadas pola Comisión Europea a partir do 9 de outubro. Se non se para a aplicación pode deixar tocado ao sector.



Mañá luns o sector estará moi pendente do Consello de Ministros de Pesca no que se pode tomar algunha decisión neste sentido.