Xornada intensa hoxe no congreso dos deputados con proxectos que xeran dúbidas en Galicia. A principal asociación de autónomos cre que o novo sistema de cotizacións merma a liberdade que tiñan pra elexir as súas bases, e prexudicará ós que teñan as bases máis baixas. E tamén se convalida, se non hai sorpresas un decreto de aforro enerxético que inclúe os abonos gratuitos no tren de media distancia. Os usuarios habituais piden máis prazas ou frecuencias pra compensa-lo aumento de usuarios.