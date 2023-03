30:06

Semana axitada na loita contra o narcotráfico en Galicia. O descuberto dun macrolaboratorio de procesado de cocaína desarticulado no concello de Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, e o achado de tres embarcacións nas costas galegas nas últimas semanas, presuntamente adicadas ao trasnporte de estupefacienets... sitúa a nosa comunidade no epicentro na loita contra esta lacra. Neste eido, A federacion galega contra o narcotrafico pide mais control por parte do goberno-.



No tempo da entrevista...falaremos co historiador Angel Arcay, experto en mulleres espontaneadas, un procedemento xuridico galego inventado hai tres séculos pra preservala reputación da muller solteira que quedara embarazada.