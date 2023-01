44:48

"Para poder recuperar a produción de aluminio primaria nas mellores condicións hai que modernizar as instalacións". Esta é a resposta do comité de empresa de Alcoa na Mariña á proposta da dirección para retomar a actividade na fábrica de Alúmina. Un plan que inclúe un atraso de máis de ano e medio na recuperación do pleno rendemento.

Os traballadores din que, máis aló de prazos, non conseguirán avanzar sen ter antes investimentos nas infraestruturas e sen garantir que non haberá impacto polo alto prezo do gas.