44:53

Non é facil xuntar milleiros de persoas de festa con lume de por medio e pecha-la noite con pouco máis de 200 incidencias e atencións sanitarias. Pero así foi, o San Xoan galego medra en participantes, e decae en problemas, accidentes e incluso en lixo nos lugares de celebraci´n máis masiva. As moitas ganas que había da festa non fixeron perde-lo tino ós milleiros de persoas que desfrutaron da noite, e seguirán facéndoo hoxe do festivo, sen levar consigo nin deixar tras de sí malos recordos.