45:04

Corrupción entre particulares, estafa e blanqueamento de capitais. Son os delictos dos que a titular do xulgado de instrución número 6 da Coruña acusa ós catro detidos relacionados co Sindicato dos Traballadores da Limpeza. Un sindicato que controla o comité de empresa do servizo concedido. De feito, o presidente do comité é un dos detidos que están a declarar ante a xuiza. En Ourense non se sorprenden da investigación. Hai anos denunciaron irregularidades na contratación dos traballadores do servizo, da man do mesmo sindicato, e agora piden que se reabra a investigación.