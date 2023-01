44:50

No xuizo do Alvia hoxe compareceron dous expertos europeos que fixeron un informe para a aseguradora de Renfe. Aseguraron que non se avaliaron ben os riscos na curva da Grandeira e que sucedera o accidente era cuestión de tempo.

Descarrila outro tren na vella línea entre Santiago e Ourense. Hoxe foi un convoi que transporta lixo de Sogama. O maquinista resultou ferido leve. A vía permanece pechada.

A economía galega relentízase. O Foro económico de Galicia conclúe que se deten o proceso de converxencia coa media do Estado.

O Museo de Pontevedra devolve mañá a Polonia dous cadros espoliados polos nazis. Son dúas táboas flamencas do século XVI que adquirira en propiedade nos anos noventa.

O tempo. poucas variacións o vento do nordés aumenta a sensación de frío.