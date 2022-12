30:04

Ninguén diría que o sorteo do nadal deixou 360 millóns de euros na Coruña e na Fonsgrada... semella que, tra-las demostracións de alegría deste xoves, agora os fortunados o toman con calma. Non varía a rutina

Na Fonsagrada os donos dos negocios temen que os cartos non queden alí e que os posuidores dos décimos premiados fagan o gasto na cidade. Os tres bncos que abriron de xeito excepcional onte á tarde non recibiron ningún cliente extra... ou iso din.

