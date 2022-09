44:58

Os trens Avril, de ancho adaptable, non circularán este ano en Galicia.

A secretaria de Estdo de transportes culpa do retraso a demora no inicio da construcción desde que se licitou o contrato en 2016



Rosa Quintana pide a Comisión Europea que non goberne só pensando nas consecuencias medioambientais da actividade pesqueira. Lembra que o regulamento da Política Pesqueira Común establece a necesidade de manter un equilibrio de aspectos ambientais, sociais e económicos.

Protesta en Santiago dos traballadores da seguridade privada. Manifestáronse diante do Parlamento pra demanda-la negociación dun novo convenio despois de anos perdendo poder adquisitivo.

Os estudantes galegos sumáronse hoxe a folga global polo clima. Pola tarde hai previstas manifestacións na A Coruña, Santiago, Ourense e Vigo pra a democratización da enerxía e por un territorio autosostible.

O tempo. O outrono trouso nubes e a posibilidade de chuvias no norte... as temperaturs algo máis baixas