Galicia ten dúas concas en alerta por seca, as do Limia e o Cabe, e seis en prealerta, as dúas do Sil e as do Lérez, Anllóns, Grande e Tambre. Cada nivel de risco leva consigo distintos tipos de medidas, mecanismos que deben servir pra evitar que nos vindeiros meses non haxa auga que xestionar. Un reto nunha comunidade na que moitas zonas dependen de auga corrente pro seu suministro. A xestión da auga debe cambiar, segundo os expertos, pra ter en conta periodos sen chuvias máis longos. A capital galega, polo de agora, non adoptará novas restricións, pero non as descarta en vindeiras semanas.