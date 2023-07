30:09

Boas tardes. Segunda cita electoral en dous meses que nestas primeiras horas transcorre sen incidencias... o voto por correo marcou cifras récord, despois das dúas coñeceremos os primeiros datos de participación.

Os galegos decidimos sobfre 23 escanos, a quinta comunidade que máis deputados escolle.

En Galicia non hai que adoptar medidas especiais polo feito de que os comicios se celebren en pleno verán.... hoxe precisamente non destacan as temperturas.