45:08

Moitos galegos están a estas horas avanzando nos preparativos da Noite de San Xoán, unha das celebracións máis estendidas na comunidade. Unha festa de barrios, aldeas e praias que ten unha protagonista esencial: a sardiña... Hoxe cotízase a entre 8 e 18 euros...

Nas localidades máis populares, coma a coruña, amplos dispositivos de seguridade, e de limpeza, mentres as autoridades fan un chamado a desfrutar da festa deixando a menor pegada posible tras de nós

- O abuso dos contratos temporais por parte da administración galega chega a Europa.

O Superior de Galicia traslada ó Tribunal Europeo o caso dunha traballadora do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade con contratos desde 2008.

- Folga no sector da alimentación da provincia de Pontevedra.

Os piques informativos obrigaron o peche puntual de tendas e supermercados. Os sindicatos consideran insuficiente a suba salarial que propón a patronal.

- O BNG considera que as eleccións xerais son clave para rematar coa discrminación de Galicia.

Reactiva vellas demandas como a transferencia da AP-9, o tren de cercanías ou a condonación da débeda contraída pola construcción do porto exterior da Coruña.

- A Xunta é partidaria de limitar o uso da máscara a espazos con pacientes inmunodeprimidos.

A decisión adoptarase esta tarde no Consello interterritorial de saúde no que están representadas as comunidades autónomas