O Partido popular de Ourense pide a inmediata dimisión do alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, e a paralización urxente de tódolos procesos de contratacion no consistorio. Taménm a suspensión de tódolos traballadores eventuais. Considera que poedrían ser cómplices do saqueo das arcas municipais a traves de comisións, tralas filtracións ó Diario La Región.

Mentres desde o BNG acusan ós populares de ser coñecedores das presuntas irregularidades na xestión de Jacome dende hai anos, e mantelo aínda así ó fronte do concello.