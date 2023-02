44:27

A comisión de Investigación de Accidentes Marítimos ven de publicar o seu informe preliminar sobre o acontecido hai agora un ano en Terranova. Un repaso detallado das circunstancias do afundiento do Villa de Pitanxo, do estado do mar na zona ou a forma en que se desaloxou o barco que non entra a establecer as causas... Algo que se apraza ata poder inspeccionar o barco.