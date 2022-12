30:00

A sorte está con Galicia. Todas as miradas na Coruña e a Fonsagrada, as localidades máis afortunadas con máis de 360 millóns do Gordo de Nadal: o 5.490, que tamén caeu en Noia, Vigo, Poio e no Porriño. Pero o sorteo máis agardado do ano foi aínda máis xeneroso: cuarto premio, o 25.296 en Vigo, Ourense, Xinzo, Tui, Bueu e na Illa. E dous quintos premios, o 87.092 e o 88.509 teñen selo galego: na listaxe tamén a capital, Compostela

- Ábrese á porta da volta á política do exsecretario xeral dos socialistas galegos José Ramón Gómez Besteiro tralo arquivo da Operación Pulpo

O actual líder do PSdG e a alcaldesa de Lugo defenderon a súa labor e amosáronse a favor do seu regreso

- Inditex aumenta a oferta salarial para as dependentas que convocaron a folga no Black Friday

As dependentas comparecen arestora en rolda de prensa e avanzan que dan por resolto o conflito co xigante textil

- Concentración dos gardacostas galegos na Coruña pra esixir a súa inclusión no réxime especial do mar

Permitiríalles ter dereito á xubilación anticipada ou a vixilancia médica específica polo risco que asumen nos seus postos

- Comezan a declarar en Vigo 13 dos arrestados na investigación contra a droga Sugar Brown

- Catro deles foron arrestados na cidade olívica, entre elas, un histórico do narcotráfico galego