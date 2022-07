25:01

Xa non hai fronte con lapas en Carballeda de Valdeorras. Despois de que o incendio se reactivase nas últimas horas preto das casas de Rubiá, a situación mellorou, mantense en 10.500 hectáreas queimadas e agárdase que non empeore pola calor das horas centrais do día. Tampouco aumenta a superficie queimada no Courel onde os desaloxados que quedaban volven xa ás casas.