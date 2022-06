44:55

A plataforma en defensa da sanidae pública deu hoxe un paso máis na súa demanda de solucións pra situación da atención primaria, que cualifican de dramática. Queren máis participación social, e que se resolvan as listas de agarda de ata 15 días nos centros de saúde, a entrada de todo o sistema sanitario. Denuncian que a súa organización segue dependendo da dos hospitais, e que a precariedade dos contratos está a empuxar ós novos médicos fora do sistema.

Dende o partido popular insisten en que a solución da sanidade está en mans do goberno central, e non do autonómico.