30:06

Co 97'2 por cento dos votos, Alfonso Rueda convértese en presidente do PP de Galicia. No congreso de Pontevedra, recibiu 1.130 votos a favor, un voto nulo e 33 en branco.

No noso tempo de entrevista analizaremos precisamente a situación política de Galicia coa alcaldesa da Coruña e o futuro do PSDEG nas eleccións municipais do vindeiro ano.

En Sanxenxo, o rei emérito xa navega co Bribón tras poder retomarse a regata de vela.

Mobilización contra os eólicos en Cerdedo-Cotobade. Os veciños rexeitan a instalación de aeroxeradores a 500 metros das casas.