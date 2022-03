44:38

O presidente da Xunta compareceu hoxe de forma extraordinaria no parlamento galego pra analizar a situación creada polo paro dos transportistas e a suba de prezos de cmbustibles, enerxía e outros productos.

Anunciou que o Consello desta semana aprobará novas medidas de apoio ós sectores afectados, e pediu ó goberno que se sente a negociar cos convocantes.

O Delegado do Goberno cré que Núñez Feijóo, en vez de limitarse a criticar ó Goberno, debería aportar solucións porque ten competencias para face-lo. e cre que a folga xa non ten sentido logo do acordo alcanzado onte.