Alerta pola aparición de catro focos do virus da lingua azul en Ourense.

É unha enfermidade vírica que non se transmite as persoas pero que sí obriga a iniciar unha campaña especial de vacinación e desinfección das explotacións.

A antiga factoría de Siemens Gamesa recuperará a actividade en medio ano da man do grupo Amper. Parte dos antigos traballadores poderían volver, agora pra fabricar compoñentes para a eólica mariña.

Sen cambios nos prazos estimados polo goberno para a posta en servizo dun dos viais da A-6 en Pedrafita. O delegado do goberno di que a previsión é que a finais de ano estea operativo un viaducto que inicialmente se empregará nas dúas direccións.

No Parlamento, a oposición sinala que os recortes da Xunta son os culpables da crise na atención primaria. Rueda negou a acusación e dixo que o SERGAS dispón agora de 1.300 millons máis que en 2009.

O tempo. Conforme avance a tarde van ir baixando as temperatruras e de noite a cota de neve caerá ata os 500 metros.