44:50

Estamos pendentes do mozo de 27 años ingresado no CHUS en estado grave tras recibir alomenos dúas puñaladas na localidade coruñesa de Ribeira a pasada madrugada. Polo de agora non hai ningún detido en relación con estes feitos.

Por outra banda, hoxe houbo dúas manifestacións: en Lugo, centos de persoas concentráronse en protesta pola proliferación de parques eólicos en Galicia, mentres que na Coruña as traballadoras de Vegalsa-Eroski saíron da praza do Obelisco pra esixir que a empresa volva ó convenio provincial.