30:06

As condicions meteorolóxicas manteñen arestora suspendida a regata de vela en Sanxenxo onde o rei emérito pronunciou as súas primeiras palabras desde a súa chegada a España. Un breve 'estou ben', á saída da casa do seu amigo Pedro Campos. Mentres, decenas de persoas sumáronse á concentración contra a monarquía convocada por colectivos nacionalistas en Sanxenxo.

En Pontevedra, todo preparado para o congreso do PP, que culminará o proceso de relevo tras a marcha a Madrid de Alberto Núñez Feijóo.

Da sanidade, o persoal eventual do Sergas esixe melloras laborais, en concreto, o complemento salarial de carreira profesional.

No noso tempo de entrevista, celebramos os 30 anos na música de Heredeiros da Crus conversando cos seus integrantes.