Seguen sen actividade as dúas louseiras ourensáns precintadas en cumprimento dunha orde xudicial. Representantes dos traballadores reuníronse cos comuneiros que reclaman unha compensación polo uso dos terros.

Os alcalde de sete concellos polos que pasa a nacional 541 reúnesen pra volver pedir a súa reforma integral. Hoxe volveron reunirse no concello de Cerdedo-Cotobade. Aseguran que é a segunda estrada máis perigosa o Estado.

Delegados de persoal de catro auxiliares de Navantia impediron a primeira hora o acceso dos traballadores ó estaleiro. Os sidincatos denuncian que as auxiliares conseguen deteriorando as condicións laborais dos empregados.

Ana Pontón sinala que o BNG se oporá a que o Goberno relegue o galego pra incluir o catalán nas institucións europeas. O presidente Alfonso Rueda asegura que é en Bruxelas onde o seu uso está xustificado porque non hai unha lingua común, pero non no Congreso.

O tempo. prevese un empioramento pra este tare con vento e chuvia forte.