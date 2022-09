45:02

A decisión do Goberno de manter operativos dous dos catro grupos da central térmica das Pontes non tranquiliza ós traballadores. Aseguran que a medida só trata de garantir o subministro eléctrico este inverno e, mentres, non avanzan os proxectos alternativos presentados.

Adega denuncia a implantación caótica de eólicos sen as debidas consideracións ambientais. Xunto a outras entidades vén de presentar unha demanda no Supremo contra o plan nacional de enerxía e clima

Nova operación antidroga na comarca do Salnés. As pescudas van dirixidas contra unha organización que se dedica ó tráfico de heroína.

En Ferrol, a demanda do histórico sindicalista Rafael Pillado contra Navantia chegou hoxe ó xulgado. Busca que a empresa recoñeza que o cancro que padece foi provocado pola exposición ao amianto.