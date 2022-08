30:02

As previsións meteorolóxicas non dan respiro en Galicia e o pronóstico segue a anunciar falta de chuvias, polo menos, durante as próximas dúas semanas. Por iso a Xunta decidiu non agardar máis e ampliar a prealerta por seca ós ríos Tambre e Grande, que abastecen a municipios da zona de Santiago e a Costa da Morte.

Na práctica isto supón novas restricións pro consumo de auga en Galicia.