A resaca da noite electoral e Andalucía deixa moi boas impresións no partido popular galego, que fala de victoria abrumadora e ve nela o inicio dun cambio político en todo o Estado. A oposición non cre que os resultados sexan extrapolables á nosa comunidade. Cren que deben ser vistos en clave local, ainda que sí valoran que a ultra dereita non vaia ter papel no goberno andaluz.