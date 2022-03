30:04

Un berro de auxilio máis lanza hoxe o sector agrario galego. Gandeiros e agricultores sumáronse á convocatoria doutros colectivos do Estado para pedir a intervención inmediata do Goberno ante os seus problemas agravados agora pola crise en Ucraína e os paros no transporte.

Uns paros que obrigan o SERGAS a prepararse ante un posible desabastecementos de produtos.

E este martes comeza en Santiago o primeiro encontro do viño galego. A partir das dúas menos vinte falamos co enólogo e viticultor Xosé Lois Sebio, que impartirá unha conferencia no marco destas xornadas. Avaliamos con el a situación do viño en Galicia.