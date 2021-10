30:05

Protestas, este mediodía, en 20 localidades galegas en contra do prezo da luz e a impunidade coa que actúan as empresas hidroeléctricas. As concentracións foron organizadas polo sindicato CIG.



Prisión provisional comunicada e sen fianza por homicidio doloso, coas agravantes de alevosía e ensañamento.

É a decisión adoptada pola xuiza de garda da Coruña sobre o presunto asasino de Mónica Marcos. A xuiza considera o caso un asasinato.

Segue a boa evolución dos datos epidemiolóxicos da pandemia do coronavirus. Contunúan baixando os contaxios e as hospotalizacións.

Continúa este domingo a vacinación contra o coronavuirus sen cita previa.

Deportes: O Breogán vence e convence no primeiro partido da Liga ACB. O Lugo perde no campo do Cartaxena.