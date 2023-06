44:27

O sucedido o sábado no concello de Ourense, onde un pacto de última hora co Partudo popular permitiu que Gonzalo Pérez Jácome revalide a alcaldía, segue provocando reaccións políticas. A falta de coñecer se o voceiro local dos populares dimite, como suxeriu, os populares insisten en que a responsabilidade foi de socialistas e nacionalistas. Eles aseguran que fixeron o que estaba na sua man pra muda-lo goberno, e que foi o PP o que demostrou que non ten escrúpulos.