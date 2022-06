30:06

Restablecida a circulación de trens entre Galicia e Madrid, despois de que o feroz incendio que afecta á Serra da Culebra, en Zamora, obrigase a interromper as conexións.

Todo despois dunha tarde noite de desesperación para centos de usuarios aos que Renfe non lles deu alternativas. A Garda Civil non aconsellaba o transbordo por estrada e moitos organizáronse para viaxar en taxis ou coches de alugueiro. Outros pasaron a noite en hoteis.

Este corte nas comunicacións por tren chegou cando aínda se están analizando as causas do derrubamento da ponte da autovía A-6 no Castro, outra das portas de Galicia. O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, pide aquí en Radio Nacional a comparecencia da ministra de Transportes e unha auditoría do resto de pontes e túneles da vía